Москва, 1 июня, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возврате семи процентов из 13 процентов уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих детей и более. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Государственная дума РФ

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для получения ежегодной налоговой выплаты доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума на душу населения в регионе проживания РФ.

«Законопроектом предусматривается, что ежегодная выплата выплачивается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, возврат НДФЛ положен только работающим гражданам, постоянно проживающим в России. Возраст детей не должен превышать 18 лет. В случаях, когда дети учатся в вузе, родители смогут получать возврат до того момента, пока студенту не исполнится 23 года.

Выплату будет назначать и предоставлять территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) России. Заявления на возврат 7% нужно будет подавать с 1 мая по 1 октября каждого года через портал «Госуслуги» или лично через СФР.

В случае одобрения законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минтруде заявили, что налоговая выплата для семей в России, предполагающая возврат семи процентов из 13 процентов из уплаченного НДФЛ, охватит в России четыре миллиона семей, в которых воспитывают 10 млн детей.

30 мая правительство РФ одобрило проект изменений в налоговую систему, разработанный Минфином. Документ предполагает выстраивание в стране прогрессивной шкалы налогообложения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что планируемые налоговые изменения позволят реализовать в РФ все национальные проекты и социальные программы. Кроме того, налоговая система станет более сбалансированной.