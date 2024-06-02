* — внесён Минюстом РФ в список иноагентов; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В отношении шахматиста Гарри Каспарова (внесён Минюстом РФ в список иноагентов; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) могут возбудить уголовное дело по статье о нарушении закона об иноагентах, сообщили 2 июня «Известия».

PETER KLAUNZER / EPA/ТАСС Шахматист Гарри Каспаров

По информации издания, правоохранители выявили в деятельности Каспарова признаки правонарушений, предусмотренных статьёй 330.1 УК. Максимальное наказание, которое грозит иноагенту, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Также за это нарушение могут назначить штраф.

Минюст России внёс Каспарова в реестр иноагентов в мае 2022 года. Ведомство установило, что он получал финансирование из США и с Украины на политическую деятельность. Шахматист покинул Россию в 2013 году.

Каспаров неоднократно нарушал требования закона об иноагентах. В феврале 2024 года Хамовнический суд Москвы назначил шахматисту третий штраф. Его обязали выплатить 50 тыс. рублей.

В марте 2024 года Росфинмониторинг внёс Каспарова в перечень террористов и экстремистов. В апреле суд заочно арестовал Каспарова. Его обвиняют в создании террористического сообщества, участии в нём, а также в финансировании террористической деятельности.