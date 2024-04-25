* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Сыктывкар, 25 апреля, 2024, 04:16 — ИА Регнум. В Сыктывкаре суд 24 апреля заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, сооснователя Форума свободной России (признан нежелательной в РФ организацией) Ивана Тютрина и экоактивистку Евгению Чирикову (все четверо внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признаны иностранными агентами). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сергей Корсун ИА REGNUM Исполнители — Иноагенты. Разум за непробиваемой стеной.

«Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — пояснили в суде.

Иноагенты обвиняются в создании террористического сообщества, участии в нём, финансирования террористической деятельности. Постановления суда в настоящее время в законную силу не вступили.

Все фигуранты в России не живут.

Как сообщало ИА Регнум, Росфинмониторинг внёс бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов.

В октябре 2023 года в Хамовническом суде Москвы зарегистрировали административный протокол на Каспарова из-за непредоставления отчетности иноагентом в уполномоченный орган. В результате суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей. В декабре 2023 суд вновь оштрафовал Каспарова на 30 тыс. рублей за несоблюдение закона об иноагентах.

В феврале 2024 года Каспарову выписали третий иноагентский штраф. Хамовнический суд Москвы оштрафовал шахматиста на 50 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки в публикациях в интернете.