Сеул, 3 марта, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Южная Корея получила снимки Пхеньяна в «хорошем разрешении», сделанные своим первым разведывательным спутником. Об этом сообщает 3 марта агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных.

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Военные рассчитывают с помощью спутника следить за армией и руководством КНДР. Отмечается, что качество полученных тестовых снимков соответствует ожиданиям.

«Центральная часть Пхеньяна и суда в порту хорошо видны на снимках», — сообщил источник.

Снимки нуждаются в тщательном редактировании, но ожидается, что со следующего месяца спутник будет передавать изображения в более высоком разрешении.

Как сообщало ИА Регнум, свой первый разведывательный спутник Южная Корея запустила 2 декабря 2023 года на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Старт состоялся на базе Ванденберг в штате Калифорния. В Сеуле намерены запустить ещё четыре спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР, старт со вторым спутником намечен на апрель.