Москва, 1 июня, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Логистический оператор СДЭК возобновил движение отправлений, сообщила пресс-служба компании вечером 1 июня.

Иван Шилов ИА Регнум

«Движение отправлений восстановлено. Ваши посылки уже едут к вам», — говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что статус отправления пока может не показывать движения. Компания призывает не беспокоиться, посылки в безопасности, их везут к месту назначения.

Как сообщало ИА Регнум, СДЭК сообщил о масштабном сбое в работе системы компании 27 мая. Перестал работать сайт оператора и приложение. Пункты выдачи перестали принимать и выдавать посылки.

Международная хакерская группа Head Mare 28 мая заявила, что внедрила в сеть СДЭК вируса-шифровальщика. Хакеры назвали системных администраторов логистической компании недостаточно компетентными и заявили, что сохранение резервной копии данных проводилось только раз в полгода.

29 мая СДЭК частично возобновил работу сайта, стало можно рассчитать доставку и отследить отправления. Но мобильное приложение ещё не функционировало.

Выдачу посылок в ручном режиме оператор возобновил 30 мая. Их могли получить те, кому ранее пришло уведомление о доставке.