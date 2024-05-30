Москва, 30 мая, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Российский сервис доставки СДЭК возобновил выдачу посылок клиентам в ручном режиме спустя несколько дней после крупного технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе логистического оператора.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

В компании добавили, что с утра 29 мая выдавали только посылки, по которым клиенты ранее получили уведомления.

«В данный момент начата выдача отправлений, находящихся на ПВЗ (пунктах выдачи заказов. ― Прим. ред.). Это первый большой шаг к восстановлению работы ПВЗ», ― говорится в сообщении на сайте сервиса.

Также в компании добавили, что специалисты приступили к восстановлению возможности приёмки отправлений, а также занимаются перемещением посылок между складами и пунктами выдачи.

Как сообщало ИА Регнум, о масштабном сбое, который произошёл в системе работы СДЭК, стало известно 27 мая. Из-за этого перестали работать приложение и сайт логистического оператора. Также на пунктах выдачи заказов прекратили принимать и выдавать посылки. В компании подчеркнули, что все посылки выдадут получателям после устранения технических проблем.

Сервис доставки грузов 28 мая не смог возобновить выдачу заказов. В компании отметили, что столкнулись с обширным техническим сбоем. Хакеры из группы Head Mare заявили, что они якобы внедрили в сеть СДЭК вирус-шифровальщик. По их словам, служба системных администраторов компании проводила сохранение резервной копии только раз в полгода. При этом от СДЭК официальных заявлений о причинах неполадок в работе сервиса не было.

В Роскомнадзоре заявили, что компания СДЭК не направляла в ведомство уведомление об утечке персональных данных.

В компании заверили, что все посылки клиентов находятся в безопасности. 29 мая сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу. Здесь можно было рассчитать доставку и отследить посылку. При этом мобильное приложение СДЭК на тот момент не работало.