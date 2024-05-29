Москва, 29 мая, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Сайт логистического оператора СДЭК частично возобновил работу после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании 29 мая.

Сергей Булкин/ТАСС

«Наш сайт снова работает, но пока частично. Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций», ― говорится в сообщении оператора.

Сейчас на сайте можно рассчитать доставку и отследить посылку. При этом мобильное приложение СДЭК пока не работает.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая стало известно о масштабном сбое, который произошёл в системе работы СДЭК. Из-за этого перестали работать приложение и сайт логистического оператора. Также на пунктах выдачи заказов прекратили принимать и выдавать посылки. В компании подчеркнули, что все посылки выдадут получателям после устранения технических проблем.

Сервис доставки грузов 28 мая не смог возобновить выдачу заказов. В компании отметили, что столкнулись с обширным техническим сбоем. В компании заверили, что все посылки клиентов находятся в безопасности. Также в пресс-службе СДЭК заявили, что планируется возобновить выдачу отправлений в пунктах выдачи заказов не позднее 29 мая.

Причину сбоя объяснили хакеры из группы Head Mare. Они заявили, что внедрили в сеть СДЭК вирус-шифровальщик. По их словам, служба системных администраторов компании проводила сохранение резервной копии только раз в полгода. При этом от СДЭК официальных заявлений о причинах неполадок в работе сервиса не было.

В Роскомнадзоре заявили, что компания СДЭК не направляла в ведомство уведомление об утечке персональных данных.