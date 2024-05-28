Москва, 28 мая, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Сбой в работе службы доставки грузов СДЭК произошёл из-за вируса-шифровальщика, внедрённого в её сеть международной хакерской группой Head Mare, говорится на странице группы в соцсети X (бывш. Twitter).

Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Сисадмины [СДЭК] оказались слишком слабы. А политика безопасности не оправдала себя», — говорится в сообщении.

Хакеры сообщили, что служба системных администраторов компании проводила сохранение резервной копии только раз в полгода. Они также передали привет компании, которая консультирует СДЭК по вопросам цифровой безопасности.

Официальных заявлений от СДЭК о причинах неполадок в работе сервиса пока не было.

Как передавало ИА Регнум, в работе СДЭК произошёл масштабный сбой 27 мая. Компания объявила, что приёмка и выдача отправлений на её пунктах временно невозможны. Клиентам пообещали выдать все посылки, когда получится устранить технические проблемы.

28 мая пресс-служба СДЭК сообщила, что служба доставки не смогла возобновить работу. Вручную приём и выдачу посылок решили не проводить, чтобы избежать ошибок. Компания заверяет, что все отправления находятся в безопасности, специалисты продвинулись в вопросе восстановления работы сервиса.