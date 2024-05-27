Москва, 27 мая, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В системе работы СДЭК произошёл массовый сбой. После устранения технических неполадок все посылки выдадут получателям, сообщили в пресс-службе компании.

Михаил Метцель/ТАСС

«Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны приём и выдача отправлений на ПВЗ (пунктах выдачи заказов. — Прим. ред.)», — сообщили в компании.

В СДЭК сообщили, что специалисты работают над восстановлением работоспособности сервисов. В компании подчеркнули, что все посылки выдадут получателям после устранения технических проблем.

Компания пообещала незамедлительно информировать обо всех изменениях, касающихся работы, и принесла извинения за доставленные неудобства.

Как сообщало ИА Регнум, в Подмосковье в начале апреля произошёл технический сбой в подразделениях Госавтоинспекции. Неполадки повлияли на процесс регистрации транспортных средств и замены водительских удостоверений. В ГИБДД сообщили позже, что специалисты устранили сбой в работе информационных ресурсов.

В конце апреля технический сбой произошёл в работе соцсети Х. Пользователи в ряде стран, в основном в США, пожаловались на нестабильную работу соцсети.