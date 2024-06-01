Москва, 1 июня, 2024, 19:09 — ИА Регнум. В Министерстве внутренних дел России посоветовали россиянам в преддверии летнего отдыха проверить данные и сроки действия загранпаспортов, сообщалось в Telegram-канале ведомства.

Екатерина Сычков/ТАСС

«В преддверии летних отпусков необходимо заранее позаботиться о наличии действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе заграничного паспорта. Получить этот документ в соответствии с установленными правилами может любой человек, вне зависимости от возраста», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что при получении документов, удостоверяющих личность, необходимо тщательно проверять правильность написанных в них сведений. В случае обнаружения ошибок загранпаспорт заменят бесплатно в любом подразделении по вопросам миграции по месту жительства либо фактического проживания, добавили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня российских туристов предупредили, что при пересечении госграницы РФ могут возникнуть трудности из-за несоответствия информации в загранпаспортах. Речь идёт о технических ошибках в документе, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Из-за них у россиян могут всё чаще отбирать паспорта на границе, заявил вице-президент ассоциации по международному туризму Артур Мурадян. В числе таких неточностей ― буква «ё» в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населённых пунктов, особенности машинописного штифта, транслитерации, добавил он.

27 апреля стало известно, что десятилетнего мальчика не пустили в самолёт, вылетавший в Дубай из Екатеринбурга, из-за опечатки в загранпаспорте. Место рождения мальчика напечатали без буквы К — «Свердловсая обл.». По словам матери мальчика, при получении загранпаспорта на себя и сына в декабре 2023 года она проверила имена и даты рождения, но на родной регион внимания не обратила. Документ на мальчика забрал начальник дежурной службы в аэропорту Кольцово. Женщине сообщили, что такой случай в аэропорту уже второй за день и выдали заключение о недействительном паспорте.