Москва, 1 июня, 2024, 08:34 — ИА Регнум. У российских туристов при пересечении госграницы РФ могут возникнуть трудности из-за выявления несоответствия информации в загранпаспортах. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Bulkin Sergey/Global Look Press

Речь идёт о технических ошибках в документе. Из-за них у россиян могут всё чаще отбирать паспорта на границе, считает вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. Он уточнил, что в числе таких неточностей ― буква «ё» в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населённых пунктов, особенности машинописного штифта, транслитерации.

Он подчеркнул, что эта проблема носит лавиноопасный характер. Мурадян рассказал, что был случай, когда в Екатеринбурге изъяли паспорт, в котором вместо Свердловска указали Екатеринбург.

«Сегодня в Пулково со скрипом пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как «Ленинградская область» без детализации, как во внутреннем паспорте, где прописан ещё и населённый пункт», — добавил он.

По оценкам ассоциации, в ближайшее время загранпаспорта будут проверять более тщательно. Российским туристам рекомендовали внимательнее сверять свои паспорта ― внутренний и заграничный.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля десятилетнего мальчика не пустили в самолёт, вылетавший в Дубай из Екатеринбурга, из-за опечатки в загранпаспорте. Место рождения мальчика напечатали без буквы К — «Свердловсая обл.». Мать и ребёнок планировали отдохнуть в ОАЭ вместе с друзьями, теперь отпуск может сорваться.

По словам матери мальчика, при получении загранпаспорта на себя и сына в декабре 2023 года она проверила имена и даты рождения, но на родной регион внимания не обратила. Документ на мальчика изъял начальник дежурной службы в аэропорту Кольцово. Женщине сказали, что такой случай в аэропорту уже второй за день. Пока семья получила заключение о недействительном паспорте.

О случаях изъятия загранпаспортов при попытке вылететь или выехать за рубеж также сообщалось в декабре прошлого года. Это случилось из-за ошибок в документах. Юристы пояснили, что вступили в силу поправки в федеральный закон и теперь путешественникам придётся сдать свои загранпаспорта.

Как пояснил юрист Тимур Валияров, по новому закону можно изымать загранпаспорт, который содержит недостоверные сведения: ошибка в дате рождения, в написании Ф. И. О., несоответствие фотографии с внешним видом человека. Загранпаспорт изымают и проводят проверку.

В целом нововведения содержат несколько размытый список оснований изъятия паспорта, что может привести к неверному толкованию на местах, отметил юрист. Поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» начали действовать 11 декабря.