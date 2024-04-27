Екатеринбург, 27 апреля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Десятилетнего мальчика не пустили в самолёт, вылетавший в Дубай из Екатеринбурга, из-за опечатки в загранпаспорте. Об этом сообщает 27 апреля портал E1.RU.

Владимир Гердо/ТАСС

Место рождения мальчика было напечатано без буквы К — «Свердловсая обл.». Мать и ребёнок планировали отдохнуть в ОАЭ вместе с друзьями, теперь отпуск может быть сорван.

«Билеты, весь отпуск просто накрылись, очень обидно. С туроператором уже связались, сейчас попробуем оперативно переоформить всё, но даже если получится, билеты придётся покупать заново», — рассказала женщина.

По словам матери мальчика, при получении загранпаспорта на себя и сына в декабре 2023 года она проверила имена и даты рождения, но на родной регион внимания не обратила. Документ на мальчика изъял начальник дежурной службы в аэропорту Кольцово.

На часах было шесть утра, но женщине сказали, что такой случай в аэропорту уже второй за день. Пока семья получила заключение о недействительном паспорте.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в России начал действовать перечень оснований недействительности заграничных паспортов, в том числе служебных и дипломатических. В связи с этим у россиян стали изымать загранпаспорта с ошибками при попытке выехать за рубеж. Юристы отмечали, что такие случаи происходят в аэропортах непосредственно перед вылетом, при этом граждане не могут мгновенно оспорить изъятие документа, так как никакой горячей линии нет.