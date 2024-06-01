Загреб, 1 июня, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц создал себе проблемы своим отношением к конфликту на Украине. Об этом написало хорватское издание Advance.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Своим отношением к конфликту на Украине Шольц умудрился разозлить многих. Сначала он держался скептически, отказываясь, например, отправлять немецкие танки на Украину. Потом он сдался под давлением США», — говорится в публикации.

Отмечается, что теперь Шольца упрекают даже те, кто изначально возмущался, когда он не предлагал помощь Украине.

В статье подчёркивается, что многим не понравилось, что лидер крупнейшей экономической державы в Европе так легко поддаётся давлению.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что у Шольца наблюдаются «черты аутиста», так как он не может объяснить согражданам свои действия. После этого глава Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал её извиниться за свои слова.

Ранее газета Politico написала, что Шольц выступил за снятие ограничений для Украины в рамках использования ею западного оружия для ударов по территории России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 31 мая указала на то, что в странах, состоящих в НАТО, лгут, когда заявляют о запрете бить их оружием по российской территории. Она напомнила, как генсек НАТО Йенс Столтенберг уже признался, что Великобритания длительное время поставляла киевскому режиму ракеты Storm Shadow, не накладывая ограничений.

Также Захарова отмечала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий.