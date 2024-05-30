Берлин, 30 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Глава Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн принести извинения за то, что она приписала канцлеру ФРГ Олафу Шольцу «черты аутиста», пишет 30 мая издание Bild.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Если у госпожи Штрак-Циммерманн есть немного порядочности, она извинится перед федеральным канцлером», — сказал Клингбайль.

Он назвал высказывания депутата «непристойным вербальным промахом».

Штрак-Циммерманн допустила такое высказывание в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. В частности, она сказала, что у Шольца наблюдаются «черты аутиста», так как он не может объяснить согражданам свои действия.

Как передавало ИА Регнум, ранее действующий глава диппредставительства Киева в Бразилии Андрей Мельник в период, когда он занимал пост посла Украины в Германии, отметился рядом резких заявлений в адрес руководителей этой страны.

Шольца, в частности, он называл «обиженной ливерной колбасой» за его нежелание посещать Киев после других резких заявлений в его адрес. Кроме того, Мельник обвинял канцлера в том, что Германия не оказывает Украине достаточной военной помощи и препятствует вступлению в НАТО.