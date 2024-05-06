Кривой Рог, Украина, 7 мая, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Военнообязанный мужчина скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщило местное издание «Ко времени».

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

Умершему было 44 года, он проходил медкомиссию и готовился к отправке в учебный центр.

В военкомат приехала мать военнообязанного и ей сказали о смерти сына якобы от эпилептического приступа. Родные считают, что мужчину в военкомате избили до смерти.

По информации издания, это уже не первый случай неожиданной гибели военных, которых признали годными и призвали в армию.

Как сообщало ИА Регнум, мобилизованный украинец, умерший от эпилептического приступа по дороге в учебный центр в Закарпатской области, был признан годным к службе. Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в апреле в Telegram-канале.

Он добавил, что открыл производство по факту нарушения прав человека и пообещал держать ситуацию на контроле.

Ранее в Закарпатье офицер сопровождения пытался спасти мужчину с эпилепсией, который направлялся в учебный центр. Он оказал мобилизованному первую помощь, но тот умер до приезда врачей.

Военкомат Одесской области мобилизовал в ряды ВСУ инвалида, страдающего эпилепсией, и тот в первый же день службы умер от приступа.

По словам пленного украинца Николая Мозиля, в ряды ВСУ мобилизуют инвалидов без рук и ног.

В январе 2024 года украинский офицер в беседе с изданием Newsweek Polska рассказал, что в ряды ВСУ всё чаще призывают людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела.