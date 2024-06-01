Москва, 1 июня, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Приглашение России на торжественную церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли, несмотря на то, что советские войска не принимали участия в этой операции, заявил 98-летний американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.

SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

«В этом году этого определённо не будет», — процитировала его Lenta.ru.

По мнению Кона, ветераны из России и США могут помочь восстановить хорошие отношения между странами, разрушенные политиками. При этом он считает, что сначала нужно, чтобы все бури утихли.

Семья Кона эмигрировала из Германии в 1938 году, спасаясь от начавшихся там гонений на евреев. Фрэнк Кон вступил в американскую армию в 1943 году, когда получил гражданство США. Так как он знал немецкий язык, его взяли в разведку, где он помогал допрашивать немцев. Кон был одним из участников встречи на Эльбе, когда 25 апреля 1945 года возле немецкого города Торгау встретились подразделения советских и американских войск.

В высадке в Нормандии Кон не участвовал, так как в это время проходил подготовку в тренировочном лагере. Он побывал там через несколько месяцев и увидел последствия боёв. В операции участвовали 156 тыс. человек. Потери с обеих сторон составили около 10 тыс. человек.

Агентство Reuters 30 мая сообщило, ссылаясь на источники, что Россию не пригласят на празднование 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Торжества запланировали на 6 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что участие российской делегации на торжествах в Нормандии не планировали. Он напомнил, что в 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и российские власти сконцентрируются на этом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.