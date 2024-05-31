Москва, 31 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Российская делегация не планировала принимать участие в праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которую осуществили в июне 1944 года, заявил на брифинге 31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Hauke Schröder/Global Look Press

«Приезда не планировалось, да и контактов у нас никаких особо нет», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Как уточнил пресс-секретарь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне станет основным приоритетом России в плане мемориальных действий и на этом российские власти сконцентрируются.

Силы США, Великобритании и Канады 6 июня 1944 года осуществили высадку военных в Нормандии. В операции участвовали 156 тыс. человек, общие потери составили около 10 тыс. человек. Советские войска не принимали непосредственного участия в боях в Нормандии, однако СССР сделал высадку союзников возможной.

Ранее, 30 мая, в СМИ появилась информация о том, что Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки союзных войск в Нормандии. Мероприятие состоится 6 июня.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что высадка союзников на побережье Нормандии была бы невозможной без побед Красной армии. Сенатор напомнил, что исторической правдой является то, что две трети гитлеровских дивизий были разбиты Красной армией на восточном фронте, а не на западном.