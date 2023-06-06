Москва, 6 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Что бы ни говорили в Вашингтоне, историческая правда состоит в том, что без побед Красной армии высадка союзников на побережье Нормандии 6 июня 1944 года была бы невозможной. Об этом 6 июня написал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя выступление министра обороны США Ллойда Остина по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии в котором последний назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, при этом не упомянув СССР в списке стран — победительниц нацизма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Пушков напомнил, что исторической правдой является то, что две трети гитлеровских дивизий были разбиты Красной армией на восточном фронте, а не на западном.

«Без наших побед под Сталинградом, на Курской дуге, в ходе Белорусской операции и на других фронтах высадка союзников на побережье Нормандии 6 июня 1944 года была бы невозможной. Как бы ни пытались США диссоциироваться от побед русского оружия, Берлин брали наши воины, а не австралийцы с канадцами. И это известно всему миру, что бы ни говорили в Вашингтоне», — написал сенатор.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии назвал ветеранов Второй мировой войны спасителями мира, при этом не упомянув СССР в списке стран — победительниц нацизма. Глава Пентагона заявил, что из-под «нацистского сапога» европейские страны спасли «молодые люди из США, Великобритании, Австралии, Канады, Франции и других стран».

9 мая на брифинге Белого дома официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что победу над фашизмом во Второй мировой войне одержали США «и союзнические силы».

Президент России Владимир Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул, что нравственным долгом является недопущение искажения правды о Великой Отечественной войне.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в поздравительных посланиях.