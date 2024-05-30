Лондон, 30 мая, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Россию не пригласят на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом 30 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Global Look Press

«Россию не пригласят на 80-ю годовщину высадки «День Д» 1944 года», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт 6 июня.

Высадка в Нормандии или операция «Нептун» — морская десантная операция, проведённая 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии. Советские войска не принимали непосредственного участия в высадке в Нормандии 6 июня, однако СССР сделал это возможным, заплатив самую высокую цену во время Второй мировой войны.

Ранее газета Politico написала, что решение Франции пригласить Россию на празднование 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии стало неприятным сюрпризом для ряда партнёров Парижа. Утверждалось, что организаторы направили приглашение Москве, несмотря на то, что в это же время Россия начала наступление на Украине.

16 апреля агентство France Presse заявляло, что делегацию России пригласили на празднование, которое состоится 6 июня. Отмечалось, что президента России Владимира Путина, с учётом обстоятельств, не включили в список участников.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что по дипломатическим каналам страна никаких приглашений не получала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг сведения французских СМИ, заявив, что в Кремль приглашения не приходили. Он отметил, что это вполне могло быть информационной уткой.

В 2023 году член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что высадка союзников на побережье Нормандии была бы невозможной без побед Красной армии. Сенатор отметил, что в этом состоит историческая правда. Он напомнил, что исторической правдой является то, что две трети гитлеровских дивизий были разбиты Красной армией на восточном фронте, а не на западном.