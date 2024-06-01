Париж, 1 июня, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Франция контактировала с Россией по вопросам, касающимся теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», несмотря на имеющиеся разногласия между странами. Это является примером партнёрства в борьбе с терроризмом. Об этом 1 июня заявил французский министр Вооружённых сил Себастьян Лекорню.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Францию критиковали за то, что она поддерживала контакт с Москвой и российскими властями из-за теракта в «Крокусе». Но у французских разведывательных служб была информация, которая могли бы стать частью доказательств (в ходе расследования) и позволить узнать правду об атаках», — отметил глава оборонного ведомства на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Трансляцию его речи вела в своём YouTube-канале пресс-служба организаторов мероприятия.

Лекорню добавил, власти Франции решили передать России имеющиеся сведения, несмотря на разногласия в ряде других вопросов, что является примером партнёрства в борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по посетителям. Также они подожгли зрительный зал. Затем преступники попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В результате атаки погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими.

3 апреля министерство обороны Франции сообщило, что Лекорню и Сергей Шойгу, который на тот момент возглавлял российское оборонное ведомство, провели телефонный разговор. Отмечалось, что французский министр осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и проинформировал о готовности Парижа сотрудничать в борьбе с терроризмом. Он также заявил о солидарности с родственниками погибших.

На следующий день, 4 апреля, одно из немецких изданий предположило, что переговоры Франции и России прошли в грубом тоне. Обозреватели обратили внимание, что Шойгу предостерёг Лекорню от отправки французских солдат на Украину.

В Министерстве иностранных дел России завили, что Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Лекорню говорил «достойно и по делу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Сергей Шойгу не намерен церемониться с теми, кто поддерживает киевский режим.