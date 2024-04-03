Москва, 3 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню провели телефонный разговор. Об этом сообщило министерство обороны Франции.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Шойгу

Лекорню в беседе с Шойгу осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и заявил о готовности сотрудничать в борьбе с терроризмом. Французский министр также заявил о солидарности с родственниками погибших, сообщило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 22 марта осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Французский МИД выразил соболезнования России в связи с жертвами.

Теракт в «Крокусе» совершили 22 марта, террористы ворвались в здание и расстреливали людей, а также устроили там пожар. В результате теракта погибли 145 человек, включая шестерых детей. Также от действий боевиков пострадал 551 человек.

МИД России 1 апреля сообщил, что следователи обнаружили неопровержимые свидетельства украинского следа в расстреле людей в «Крокусе», а также в ряде других терактов, совершённых в России. Министерство потребовало от Киева арестовать и выдать всех причастных к атакам.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что Россия доберётся до всех причастных к теракту в «Крокусе». Он подчеркнул, что важно установить в том числе конечных бенефициаров преступления.