Белгород, 1 июня, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Российские военные утром 1 июня предотвратили попытку ВСУ нанести удары по территории России с использованием беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ВСУ пытались атаковать объекты на территории РФ в 08:30 мск, применив дроны самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 июня в Белгороде прогремели семь взрывов, которые слышали в районе Харьковской горы, прогремели в момент действия сигнала ракетной опасности.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили воздушные цели на подлёте к областному центру. В посёлке Разумное загорелась кровля частного жилого дома. Пожар потушили.