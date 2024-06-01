Белгород, 1 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 1 июня сбили ещё два украинских БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

Александр Полегенько/ТАСС

Атаку ВСУ предприняли в 10:45 мск. Украинская армия применила беспилотники самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 июня Министерство обороны проинформировало, что над территорией Белгородской области уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа.

Ночью глава региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что силы ПВО сбили воздушные цели, которые приближались к Белгороду. Люди не пострадали, в посёлке Разумное Белгородского района в частном доме вспыхнула кровля.