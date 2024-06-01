Москва, 1 июня, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наносят в Харьковской области удары исключительно по объектам, превращённым из гражданских в военные и требующим демилитаризации. Об этом 1 июня заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Евгений Биятов/РИА Новости

Глава администрации, слова которого привело радио Sputnik, опроверг заявления Киева о том, что в Харькове из-за взрывов якобы получило повреждения административное здание, а в Малодолиновской общине Харьковской области — несколько объектов инфраструктуры.

«Если вникать сейчас в каждый объект, который уничтожается непосредственно в самом городе Харькове или Харьковской области, да и в других регионах Украины, все эти объекты, если вчера ещё и были гражданскими, то сегодня заселили туда нацтербатальоны. Они, естественно, подлежат денацификации, демилитаризации», — сказал он.

Ганчев также назвал заявления киевских властей о якобы уничтожении российскими военными критической инфраструктуры и гражданских объектов «политической демагогией, частью украинской пропаганды», призванной убедить жителей Украины в том, что Россия якобы воюет именно с ними.

Он также уточнил, что из инфраструктуры города Харькова уничтожались склады западного вооружения, занимающиеся ремонтом техники или производством дронов предприятия, а также питающие производство оружия объекты электроснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 июня Ганчев рассказал, что украинские силовые структуры вывозят из Харькова и некоторых других населённых пунктов Харьковской области архивы и личные дела сотрудников. Он уточнил, что город также покинули многие представители украинских властей.

Украинское издание «Общественное» 30 мая сообщило о взрыве в Харькове. Какие-либо подробности произошедшего не уточнялись.

Позднее мэр города Игорь Терехов заявил, что в одном из районов Харькова получил повреждения объект критической инфраструктуры. Он также не уточнил, на каком объекте произошёл взрыв.