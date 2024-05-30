Харьков, Украина, 30 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. На территории Харькова прогремел взрыв. Об этом 30 мая сообщило украинское издание «Общественное».

TASS/EPA/Sergey Kozlov

«В Харькове слышны звуки взрыва», — проинформировало издание.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным или используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве, прогремевшем на территории города. На тот момент в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе в Сумской области. На территории региона в то время также объявили воздушную тревогу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 28 мая рассказал о взрыве в Одессе после объявленной воздушной тревоги. По его мнению, реакция властей и большое количество направленных к месту взрыва машин скорой помощи говорят о том, что взрыв прогремел на одном из важных объектов.