Харьков, Украина, 30 мая, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Объект критической инфраструктуры попал под удар в одном из районов Харькова на Украине. Об этом 30 мая сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнил Терехов, на месте прилёта возник пожар, пострадали расположенные рядом дома. На месте происшествия работают экстренные службы и волонтёры. Какой конкретно объект инфраструктуры пострадал, Терехов не указал.

Информации о возможных пострадавших от мэра Харькова не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Харькове днём 29 мая произошёл взрыв. Мэр города Терехов никаких подробностей не раскрыл.

В Днепропетровске в ночь на 30 мая произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Граждан настоятельно попросили проследовать в укрытия. В небе над городом зафиксировано появление беспилотников.

Также сообщалось, что в городе Конотопе Сумской области прогремел взрыв на фоне действовавшей в регионе воздушной тревоги.

28 мая украинские СМИ распространили информацию о взрыве в Полтаве. На момент взрыва в регионе действовал режим воздушной тревоги.