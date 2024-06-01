Ванкувер, Канада, 1 июня, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Российский спортсмен Никита Задоров, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Ванкувер Кэнакс», оценил вероятность возвращения в Россию после скандального интервью. Его слова процитировал портал Sportsnet.

Григорий Сысоев/РИА Новости Никита Задоров

21 сентября 2023 года вышло интервью хоккеиста на YouTube-канале Юрия Дудя (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В нём защитник канадского клуба выступил против позиции России в конфликте с Украиной.

«Возвращение в Россию? На следующий же день я буду в Сибири», — привёл слова Задорова портал.

«Кэнакс» прошёл в полуфинал Западной конференции НХЛ, где уступил в серии «Эдмонтон Ойлерз» с результатом 3-4. После завершения сезона в лиге Задоров может оказаться неограниченно свободным агентом. Он отказался подписывать контракт с «Ванкувером» на четыре-пять лет с заработной платой $4,5 млн за один год.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Задоров запросил обмен из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс». По данным журналистов, спортсмен обратился с соответствующей просьбой к своему агенту Дэну Мильштейну после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс», в котором 28-летний Задоров забросил шайбу.

1 декабря стало известно, что «Калгари Флэймз» обменял российского защитника в «Ванкувер Кэнакс». Отмечается, что взамен «Калгари» получил от «Ванкувера» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026, а также выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года.

В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ 13 мая российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров применил силовой приём против форварда «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна. Канадец перелетел через борт, а россиянин получил две минуты штрафа за свои действия. Матч завершился победой «Ванкувера» со счётом 4:3.