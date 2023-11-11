Вашингтон, 11 ноября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Российский защитник Никита Задоров запросил обмен из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс». Об этом сообщил журналист ESPN Кевин Уикс на своей странице в социальной сети.

Наталия Федосенко/ТАСС Российский защитник Никита Задоров

По его данным, спортсмен обратился с соответствующей просьбой к своему агенту Дэну Мильштейну после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс», в котором 28-летний Задоров забросил шайбу.

В ходе встречи «Калгари Флеймс» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:4 (Б).

Как передавало ИА Регнум, хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в ночь на 11 ноября обыграли команду «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила в Ньюарке, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2).

Российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина отправили в нокдаун во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз». В первом периоде произошла стычка между защитником «Лос-Анджелеса» Адрианом Кемпе и защитником «Пингвинз» Крисом Летангом, а затем к потасовке подключился Малкин. Кемпе несколько раз ударил российского игрока по голове, после чего тот упал на лёд. Через несколько секунд он поднялся.