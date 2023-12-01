Калгари, Канада, 1 декабря, 2023, 06:25 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз», выступающий в Национальной хоккейной лиге, обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс». Об этом 30 ноября сообщили на официальном сайте лиги.

Nhl.com Никита Задоров

«Благодарю Никиту за его преданность «Флэймз» и профессионализм. Наша организация каждый день находится в поиске возможностей, которые могут сделать команду лучше», — приводит сайт НХЛ слова генерального менеджера «Калгари» Крэйга Конроя.

Отмечается, что взамен «Калгари» получил от «Ванкувера» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026, а также выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Никита Задоров принял участие в 21 матче, в котором отметился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Никита Задоров в начале ноября запросил обмен из «Калгари Флеймс». С соответствующей просьбой российский спортсмен обратился к своему агенту Дэну Мильштейну после матча НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс».