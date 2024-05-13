Эдмонтон, Канада, 13 мая, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров применил силовой приём против нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна. Это произошло в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщило издание Sport24.

IMAGO/Larry MacDougal/Global Look Press

В конце второго периода российский хоккеист приложил канадца так, что он перелетел через борт, оказавшись на скамейке запасных своей команды. Судьи посчитали, что Задоров сыграл грубо, и дали ему двухминутный штраф.

Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне завершилась победой «Ванкувера» со счётом 4:3. Клуб вышел вперёд в серии до четырех побед со счетом 2-1.

Как сообщало ИА Регнум, защитника клуба «Ванкувер Кэнакс» Никиту Задорова 11 февраля дисквалифицировали на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за грубую игру во встрече с командой «Детройт Ред Уингз».

В выездном матче своей команды с «Детройтом» Задоров в начале второго периода ударил в область головы и шеи шведского форварда «Ред Уингз» Лукаса Рэймонда, за что получил удаление до конца игры. Российского хоккеиста также обязал выплатить штраф $39 тысяч в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.