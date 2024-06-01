Лондон, 1 июня, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин жёстко предупредил Запад по поводу рисков эскалации украинского конфликта. Об этом 31 мая написала британская газета The Daily Express.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Путин сделал жёсткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может обернуться тяжёлыми глобальными последствиями», — говорится в статье.

По словам авторов публикации, президент России сделал такое предупреждение в ходе пресс-конференции в Ташкенте, где также затронул вопрос о роли европейских стран — участниц НАТО.

Отмечается, что Путин предупредил, что небольшим государствам Европы стоит учитывать риски, которые связаны с провокацией России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент России рекомендовал представителям стран НАТО, особенного европейским, оценивать последствия, которыми могут обернуться их заявления по поводу ударов Киева по российской территории. Глава государства отметил, что чаще всего это небольшие страны с высокой плотностью населения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал страны альянса снять действующие ограничения для ВСУ на удары западным оружием по территории России. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель 28 мая отметил, что министры обороны Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на использование киевским режимом западного оружия для ударов по России.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 31 мая заявил, что страны НАТО опасно заблуждаются, считая, что их «индивидуальная помощь» Киеву против России, включая удары по российской территории, не угрожают вовлечением альянса в конфликт. Политик также счёл легкомысленными рассуждения отставных чиновников блока, уверенных, что Россия никогда не применит ядерное оружие против Украины или стран НАТО.