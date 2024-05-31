Белгород, 1 июня, 2024, 02:00 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила на подлёте к Белгороду несколько воздушных целей, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели на подлёте к городу», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. Гладков уточнил, что в посёлке Разумное Белгородского района после отражения воздушной атаки загорелась кровля частного жилого домовладения. Пожар оперативно ликвидировали.

Кроме того, получили повреждения три частных жилых домовладения и один автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. В городе прогремела серия взрывов.

До этого, вечером 30 мая, силы ПВО сбили в небе над Белгородской областью беспилотник ВСУ. Ещё по одному вражескому дрону российские военные уничтожили в ночное время и утром 31 мая.