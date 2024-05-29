Харьков, Украина, 29 мая, 2024, 11:31 — ИА Регнум. На территории Харькова прогремел взрыв. Об этом 29 мая сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове слышен взрыв», — написал он.

Терехов не уточнил каких-либо подробностей произошедшего.

В настоящее время в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 мая украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Конотопе в Сумской области. На тот момент на территории региона объявляли воздушную тревогу.

Ряд украинских СМИ 28 мая сообщил о взрыве в Полтаве. В тот момент на территории Полтавской области звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о взрыве в Одессе после объявленной в городе воздушной тревоги. Он предположил, что реакция властей и большое количество направленных к месту взрыва машин скорой помощи свидетельствуют о том, что это был удар по важному объекту.