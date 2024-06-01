Новороссийск, Краснодарский край, 1 июня, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Учебные стрельбы пройдут 1 июня в Новороссийске, сообщили в администрации города.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ/РИА Новости

Стрельбы будут проходить с 11:00 до 13:00 мск в акватории Чёрного моря. Жителей Новороссийска призвали соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Как сообщало ИА Регнум, учебные стрельбы в Новороссийске флот проводил также вечером 30 мая.

31 мая глава Новороссийска Андрей Кравченко проинформировал об атаке ВСУ с использованием дронов. Силы ПВО сбили беспилотники. Городские объекты не пострадали.