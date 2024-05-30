Новороссийск, Краснодарский край, 30 мая, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В акватории Чёрного моря в районе Новороссийска 30 мая пройдут учебные стрельбы. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«30 мая в период с 21:00 до 23:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы», — проинформировала администрация.

Каких-либо подробностей о предстоящих стрельбах власти города не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января власти Новороссийска проинформировали об учениях российских военных со стрельбами в акватории морского порта. Учения проводили силы Новороссийской Военно-морской базы.

Минобороны 8 января сообщило, что отряд боевых кораблей Черноморского флота провёл учения по выполнению дневных и ночных стрельб из штатного вооружения. На первом этапе манёвров экипажи кораблей обнаружили «вражеский беспилотник» и уничтожили его, а на втором уничтожили безэкипажные катера «противника».