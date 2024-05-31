Песков назвал безумной идею Фонда Клуни арестовывать журналистов из России
Москва, 31 мая, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что считает безумной идею Фонда американского актёра Джорджа Клуни добиваться арестов российских журналистов, находящихся за рубежом.
Официального представителя Кремля попросили прокомментировать новость о планах фонда добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе.
«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — процитировала Пескова Lenta.ru.
Как сообщало ИА Регнум, директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что Фонд Клуни будет направлять в страны, где есть запрет на «пропаганду войны», запросы с требованием возбудить уголовные дела против российских журналистов. Если на них выпишут ордер, то представителей российских СМИ будут задерживать в европейских странах по линии Европола, считает она.
Ранее Совет ЕС запретил вещание на территории Евросоюза «Российской газете» «РИА Новости», «Известиям» и порталу Voice of Europe («Голос Европы»). Этим медиа предписали прекратить распространение любого контента в Евросоюзе, но не запретили заниматься другими видами журналисткой деятельности. Российский МИД назвал запрет вещания трёх российских СМИ в ЕС зачисткой информпространства.