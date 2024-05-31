Москва, 31 мая, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что считает безумной идею Фонда американского актёра Джорджа Клуни добиваться арестов российских журналистов, находящихся за рубежом.

Иван Шилов ИА Регнум

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать новость о планах фонда добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе.

«Предлагаю российским журналистам спросить аргументацию у этих безумцев», — процитировала Пескова Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что Фонд Клуни будет направлять в страны, где есть запрет на «пропаганду войны», запросы с требованием возбудить уголовные дела против российских журналистов. Если на них выпишут ордер, то представителей российских СМИ будут задерживать в европейских странах по линии Европола, считает она.

Ранее Совет ЕС запретил вещание на территории Евросоюза «Российской газете» «РИА Новости», «Известиям» и порталу Voice of Europe («Голос Европы»). Этим медиа предписали прекратить распространение любого контента в Евросоюзе, но не запретили заниматься другими видами журналисткой деятельности. Российский МИД назвал запрет вещания трёх российских СМИ в ЕС зачисткой информпространства.