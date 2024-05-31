Москва, 31 мая, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачёву 30 мая провели плановую операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сообщила администратор Театра кошек Инга Герасимова.

Petrov Sergey/Global Look Press Юрий Куклачёв

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о госпитализации артиста в хирургическое отделение кардиоцентра.

«Все в порядке. Ему просто ставили кардиостимулятор», — процитировало Герасимову Агентство городских новостей Москва.

Администратор театра добавила, что Куклачёва уже выписали и он находится дома.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Куклачёва выписали из больницы после перенесённого обширного инфаркта. Руководитель Театра кошек попал в больницу 12 апреля, в день своего 75-летия. Артист выступал на юбилейном эстрадно-цирковом шоу, когда почувствовал недомогание. На месте ему была оказана первая помощь. После чего медики забрали мужчину в больницу.

Узнав о произошедшем, генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный предположил, что из-за активных цирковых трюков у Куклачёва случился инфаркт. На следующий день, 13 апреля, стало известно, что народному артисту провели трехчасовую операцию.

Уже 14 апреля сам артист рассказал, что оставался в сознании во время операции на сердце. Хирург установил ему пять стентов. Если они приживутся, то ещё пять лет можно жить спокойно, добавил Куклачёв.