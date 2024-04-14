Москва, 14 апреля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв рассказал, что оставался в сознании во время операции на сердце, хирург установил ему пять стентов.

Александр Щербак/ТАСС Дрессировщик Юрий Куклачев

«Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен ещё России, и Господь мне даёт пожить», — сказал Куклачёв ТАСС.

По словам артиста, ему вовремя успели помочь, так как в концертном зале, где проходило его юбилейное шоу, дежурила бригада врачей.

Как сообщало ИА Регнум, Юрия Куклачёва увезли на скорой после первого отделения его юбилейного концерта «Самый добрый клоун», который проходил в «Вегас Сити Холле» 12 апреля. В тот день артисту исполнилось 75 лет.

Позже сын артиста, худрук Театра кошек Дмитрий Куклачёв сообщил, что отцу стало лучше, он общается с родственниками и даёт указания по дальнейшему проведению юбилейного шоу.

Глава Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у Куклачёва случился обширный инфаркт, ему провели трёхчасовую операцию на сердце.