Москва, 14 мая, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Народного артиста России, дрессировщика Юрия Куклачёва выписали из больницы после перенесённого обширного инфаркта. Об этом сообщила пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене.

Petrov Sergey/Global Look Press Юрий Куклачёв

«Юрия Дмитриевича сегодня выписали», — заявила она.

Выписку артисту оформили 14 мая, сообщил ТАСС.

Ранее Куклачева планировали выписать 13 мая, однако по неизвестной причине артиста решили оставить в больнице.

Руководитель Театра кошек попал в больницу 12 апреля, в день своего 75-летия. Артист выступал на юбилейном эстрадно-цирковом шоу, когда почувствовал недомогание. На месте ему была оказана первая помощь. После чего медики забрали мужчину в больницу.

Узнав о произошедшем, генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный предположил, что у Куклачёва случился инфаркт. На следующий день, 13 апреля, стало известно, что народному артисту провели трехчасовую операцию.

Уже 14 апреля сам Куклачёв рассказал, что оставался в сознании во время операции на сердце. Хирург установил пять стентов. Артист добавил, что если они приживутся, то ещё пять лет он сможет жить спокойно.