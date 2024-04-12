Москва, 12 апреля, 2024, 22:44 — ИА Регнум. У Народного артиста РСФСР основателя Театра кошек Юрия Куклачева, предварительно, произошёл инфаркт. Об этом сообщил генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

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«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошёл инфаркт», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

Сын Куклачёва заверил, что отец находится в сознании и уже общается с близкими.

Юрий Куклачёв родился 12 апреля 1949 года. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

Как передавало ИА Регнум, Юрию Куклачёву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле», его увезли на скорой.

Юрий Куклачев в интервью журналистам посоветовал людям дарить кошкам больше внимания и гладить их не менее 5−10 минут в день. Это он сказал 1 марта, когда в России празднуют День кошек.