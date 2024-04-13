Пекин, 17 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал китайско-американские экономические и торговые отношения как взаимовыгодные по своему характеру и заявил, что экономические и торговые вопросы между двумя странами не должны политизироваться, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Обе стороны должны увеличить пространство для сотрудничества, заявил Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом. Си сказал, что Китай серьезно относится к пожеланиям деловых кругов США облегчить поездки в Китай, и согласился актуализировать соответствующее соглашение, которое еще больше укрепит экономические и торговые обмены между Китаем и Соединенными Штатами и ускорит восстановление двух экономик.

Он также заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить злоупотреблять или чрезмерно использовать концепцию национальной безопасности для подавления китайского бизнеса. Си сказал, что для Китая и Соединенных Штатов крайне важно поддерживать связь по вопросам макроэкономической политики, поддерживать восстановление мировой экономики и защищать от экономических и финансовых рисков.

Соединенные Штаты должны помнить о побочных эффектах своей внутренней макроэкономической политики и проводить ответственную макроэкономическую политику, добавил он.