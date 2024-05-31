Москва, 31 мая, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Российские военные на волчанском направлении взяли в плен спецназовца из батальона «Сонечко» («Солнышко») Главного управления разведки минобороны Украины. Об этом 31 мая сообщил телеканал RT.

Кадр видео из Телеграм — канала Взятый в плен военнослужащий ГУР Украины

Спецназовец заявил, что испугался и сдался в плен вместе с товарищами, так как не хотел вступать в бой.

Ранее, по его словам, он проходил специальную подготовку под руководством в том числе британского инструктора. Он рассказал, что его подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности.

Также пленный заявил, что разочарован в украинском спецназе. Во время российского штурма он пытался связаться со своим руководством, но ему никто не ответил. По его словам, отряд просто бросили.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 мая стало известно, что российские военные взяли в плен семерых спецназовцев ГУР минобороны Украины и семерых пограничников. В плен сдались три бойца батальона ГУР «Братство» и четыре бойца батальона «Сонечко» («Солнышко»).

31 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за неделю в зоне спецоперации сдались в плен 45 украинских военных.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 30 мая рассказал, что ВС России освободили уже половину Волчанска. По его словам, в городе сейчас идут позиционные бои от улицы к улице и украинские войска постоянно пытаются осуществлять контратаки. По его словам, это ни к каким продвижениям со стороны ВСУ не ведёт. Также он отметил, что каждая отвоёванная улица в городе — результат серьёзных и сложных сражений.