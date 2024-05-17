Москва, 17 мая, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Каждая отвоёванная улица в городе Волчанске Харьковской области — результат серьёзных и сложных сражений. Об этом 17 мая заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Главный город, на пороге освобождения которого мы находимся — это Волчанск. Бои продолжаются», — написал он.

Он подчеркнул, что каждая отвоёванная улица является результатом серьёзных и сложных сражений.

Ганчев добавил, что российские военные в результате наступательных действий освободили более 200 квадратных километров территории Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков 16 мая сообщил, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны украинской армии в Харьковской области, а 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.

Ранее на этом направлении российские военные освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также улучшили тактическое положение в районе Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.

Президент Владимир Путин заявил, что вина за наступление Вооружённых сил России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, каждый день продвигаясь строго по плану. При этом глава государства подчеркнул, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.