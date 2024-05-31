Москва, 31 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. За неделю в зоне спецоперации сдались в плен 45 бойцов украинской армии. Об этом 31 мая рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих», — сказал он.

Конашенков уточнил, что с начала спецоперации российские войска уничтожили 607 самолётов, 274 вертолёта, 24 902 дрона, 524 зенитных ракетных комплекса, а также 16 208 танков и других боевых бронированных машин.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая стало известно, что российские военные взяли в плен семерых спецназовцев Главного разведывательного управления (ГУР) Украины и семерых пограничников. В плен сдались три бойца батальона ГУР Украины «Братство» и четыре бойца батальона «Сонечко» («Солнышко»).

Российский военный с позывным Сорока при столкновении уговорил сдаться четверых украинских бойцов. Он рассказал, что это были попавшие под мобилизацию жители Украины, которые просто боялись сдаваться в плен.