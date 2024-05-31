Вильнюс, 31 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключил возможности того, что Украина может нанести удары по Белоруссии. Он заявил об этом перед началом встречи глав МИД стран — участниц НАТО в Праге.

Global Look Press/Mihir Melwani/Keystone

«Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесён», — сказал он в ответ на вопрос о том, может ли Киев бить по целям на территории Белоруссии.

Ландсбергис также выступил с утверждением, что такие удары будут являться способностью Киева «защищаться».

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал страны — члены альянса отменить для ВСУ ограничения на удары их оружием по российской территории. По его словам, украинская армия находится в тяжёлом положении на поле боя якобы из-за того, что не может бить по любым целям.

На сегодняшний день свыше десяти стран Запада разрешили Киеву бить по России своим оружием. В это число входят Италия, Польша, Дания и Швеция. В Чехии до этого назвали логичным применение Киевом западного оружия для ударов по российской территории.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 31 мая отметил, что страны альянса опасно заблуждаются, если думают, что их «индивидуальная помощь» киевскому режиму против России, включая удары по российской территории, не угрожают вовлечением блока в конфликт. Он также назвал легкомысленными рассуждения отставных натовских чиновников, считающих, что Россия не применит ядерное оружие против Украины или стран альянса.

Путин 28 мая посоветовал представителям стран НАТО, особенного в Европе, оценивать последствия, к которым могут привести их такого рода заявления. Глава государства напомнил о небольших размерах стран Запада и высокой плотности расселения в них.