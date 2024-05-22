Москва, 22 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Российский военнослужащий с позывным Сорока при столкновении с противником не только не попал в плен, но и уговорил сдаться четверых бойцов ВСУ. Об этом сообщает 22 мая aif.ru.

Иван Шилов ИА Регнум

Сороку ранили во время штурма. Чтобы перебинтовать раны, он укрылся в первом попавшемся подвале, но там уже находились украинские боевики. Они хотели доставить безоружного бойца к своим командирам.

«В ходе беседы мне удалось их убедить, чтобы они сдались», — рассказал Сорока.

По его словам, это были обычные украинцы, попавшие под мобилизацию. Они рассказали, что не хотят воевать, но боятся сдаваться в плен. Сорока развеял их опасения. Он добавил, что «украинских ребят никто и пальцем не тронул».

Как сообщало ИА Регнум, военкоры рассказали о массовой сдаче украинских военных в плен под Волчанском после разгрома их подразделений. Выжившие бойцы ВСУ запросили у своего командования эвакуацию раненых и приказ на отход, но получили отказ. Тогда все они сдались в плен российским военным.

По данным Минобороны, за неделю с 11 по 17 мая 63 украинских бойца сдались в плен на линии соприкосновения, 48 из них — в зоне ответственности российской группировки войск «Север».

Украинский пленный Валентин Мантипоров, на которого обрушился непрочный блиндаж, рассказал, что российские бойцы нормально с ним обращались и «даже закурить дали». Они вызволили Мантипорова из-под завалов.