Вашингтон, 31 мая, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон считает, что победа над Россией невозможна. Он заявил об этом 30 мая в эфире Tucker Carlson Network, беседуя с актёром Тимом Диллоном.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всё это с самого начала было глупой затеей, победить [Россию] невозможно. <…> И это правда», — сказал он.

Журналист добавил, что Киев не в состоянии победить страну, население которой больше на 100 млн человек, а мощности военно-промышленного комплекса намного внушительнее.

Карлсон также отметил, что за Украиной на самом деле стоит НАТО, а за альянсом — США.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая журналист iDNES. cz Адам Гаек написал, что западные страны постепенно соглашаются на капитуляцию Киева и на мирные переговоры на условиях Москвы. По его словам, об этом свидетельствует то, что в «мирном» саммите по Украине в Швейцарии не будут участвовать главы ключевых держав — России, Китая и США.

Американский журнал Newsweek 28 мая написал, что Киеву придётся согласиться на мирные переговоры на условиях России, если он вместе с Западом не сможет быстро обеспечить ВСУ оружием и бойцами. Отмечалось, что нынешний год выявил «значительную слабость» в действиях Киева и то, что поддержка Украины Западом не гарантирована.

Газета Politico в феврале сообщила, что большая часть участников Мюнхенской конференции со скепсисом оценила шансы Киева победить в конфликте с Россией. Отмечалось, что при этом большинство присутствовавших на мероприятии не может сказать это вслух.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года отмечал, что Запад раньше хотел победить Россию на поле боя, но теперь изменил риторику. Глава государства уточнил, что на фоне такого изменения риторики западных государств России нужно не вести себя агрессивно, а быть во всех смыслах этого слова суверенной и независимой страной.