Москва, 3 ноября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Западные государства раньше хотели победить Россию на поле боя, в теперь уже начали говорить по-другому. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Они (страны Запада. — прим. ред.) говорят, в военном плане — вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят», — сказал он.

Глава государства уточнил, что такое изменение риторики Запада не значит, что России нужно вести себя агрессивно, ей нужно быть во всех смыслах этого слова суверенным и независимым государством.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, Путин заявил, что, чем сильнее будет становиться Россия, тем меньше у кого бы то ни было будет возникать желания исключить её из каких-либо международных организаций. Президент добавил, что у России по итогам года ожидается рост ВВП 2,8-3%, а в ведущих экономиках европейских государств наблюдается небольшое падение этого показателя.

Ранее в этот же день глава государства сравнил нашествия Орды с нашествиями Запада. Он напомнил, что князь Александр Невский кланялся ордынским ханам для более эффективного противостояния нашествиям Запада. Путин уточнил, что ордынцы хотя и вели себя нагло и жестоко, но не пытались повлиять на российскую культуру, а западники пытались разрушить русские традиции.