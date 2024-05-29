Вашингтон, 29 мая, 2024, 09:32 — ИА Регнум. В случае, если Украина и её союзники не смогут быстро обеспечить ВСУ вооружениями и бойцами для продолжения конфликта, Киеву придётся пойти на мирную сделку на условиях России. Об этом 28 мая написал американский журнал Newsweek со ссылкой на доклад Международной кризисной группы (ICG).

Алексей Куденко/РИА Новости

В документе уточняется, что текущий год выявил «значительную слабость» в действиях Киева, а также то, что поддержка Украины Западом не может быть гарантирована, в первую очередь на фоне политической поляризации в США по вопросу о помощи киевским властям.

Отмечается, что в случае урезания помощи Киеву от США её придётся восполнять Европе, которая пока к этому не готова. При этом, по мнению авторов доклада, украинским властям необходимо наладить систему мобилизации и подготовки передовых войск, которую Киев не спланировал должным образом.

«Если Украина и её сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России», — говорится в документе.

Авторы доклада подчеркнули, что Киев продолжит терять территории, если вместе с союзниками не сумеет адаптироваться к новым реалиям.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления Запада об «отказе» Москвы от переговоров по Украине. Глава государства подчеркнул, что российская сторона не отказывалась вести переговоры по Украине, отметив, что это сделал Киев с целью победить на поле боя.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Москва готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий. Ещё в марте Путин указывал на то, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что именно Киев последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта. Представитель Кремля 28 мая указал на бессмысленность любых переговоров по украинскому конфликту без участия России.