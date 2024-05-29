В США заявили, что Киеву придётся пойти на мирную сделку на условиях России
Newsweek: Украине придётся пойти на мирные переговоры на условиях России
Вашингтон, 29 мая, 2024, 09:32 — ИА Регнум. В случае, если Украина и её союзники не смогут быстро обеспечить ВСУ вооружениями и бойцами для продолжения конфликта, Киеву придётся пойти на мирную сделку на условиях России. Об этом 28 мая написал американский журнал Newsweek со ссылкой на доклад Международной кризисной группы (ICG).
В документе уточняется, что текущий год выявил «значительную слабость» в действиях Киева, а также то, что поддержка Украины Западом не может быть гарантирована, в первую очередь на фоне политической поляризации в США по вопросу о помощи киевским властям.
Отмечается, что в случае урезания помощи Киеву от США её придётся восполнять Европе, которая пока к этому не готова. При этом, по мнению авторов доклада, украинским властям необходимо наладить систему мобилизации и подготовки передовых войск, которую Киев не спланировал должным образом.
«Если Украина и её сторонники не предпримут быстрых действий для решения проблем, у Киева, возможно, не останется другого выбора, кроме как заключить сделку на условиях России», — говорится в документе.
Авторы доклада подчеркнули, что Киев продолжит терять территории, если вместе с союзниками не сумеет адаптироваться к новым реалиям.
Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что с удивлением смотрит на заявления Запада об «отказе» Москвы от переговоров по Украине. Глава государства подчеркнул, что российская сторона не отказывалась вести переговоры по Украине, отметив, что это сделал Киев с целью победить на поле боя.
Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Москва готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий. Ещё в марте Путин указывал на то, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что именно Киев последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта. Представитель Кремля 28 мая указал на бессмысленность любых переговоров по украинскому конфликту без участия России.