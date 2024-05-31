Москва, 31 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Kremlin.ru

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«У нас несколько важных вопросов сегодня. Один из них — это укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — сказал он.

Глава государства уточнил, что на заседании заслушают несколько докладчиков, и предоставил слово министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая глава государства провёл по видеосвязи первое после кадровых перестановок совещание с постоянными членами Совбеза России. Президент предложил Совету обсудить выстраивание отношений со странами на пространстве бывшего СССР.

Путин также указал на то, что этому вопросу в новом цикле нужно уделить большее внимание. В совещании принимал участие новый секретарь Совбеза Сергей Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны.